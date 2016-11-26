Adananın 12 ilçesinde elektrik kesintisi

Toroslar Elektrik Yayma A.Ş’den yapılan yazılmış açıklamaya kadar, 28 Kasım Pazartesi günü, Çukurova ilçesi Yeni Semt ve ASKİ Su Pompalarına 09:00-16:00 saatleri aralarında, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74098, 74094 ve 74102 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Bahçeşehir ve Yeni mahalleleri ile Anemon Otel, Gazeteciler Sitesi ve Seyhan Belediyesi Şantiyesine 09:00-12:00 saatleri aralarında, Büyük Çıldırım ve Ufak Çıldırım mahallelerine 08:30-15:30 saatleri aralarında, Karaisalı ilçesi Ziyafet ve Torunsolaklı mahalleleri ile ASKİ Su Pompası, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları ve Sıhhat Ocağına 09:00-17:00 saatleri arasında, Karakılıç Mahallesi Çakıt HES ve Hacılı Mahallesi Ahmetli HES’e 11:00-16:00 saatleri aralarında, Pozantı ilçesi Kamışlı Köyüne 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Karataş ilçesi Karşıyaka Mahallesi ile Deniz Kuvvetleri Radar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Maliye Tesisleri Kampı, Palmiye Sitesi, Sağlık Sitesi, Severoğlu Sitesi, Esentepe Sitesi, Saklı Cennet Restorant, Harb-iş Sitesi, Mercanlı Sitesi ve Adova Sitesi 08:30-17:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Arslanpaşa Mahallesi Narçiçeği, Ersoy veMemi Köyü sokakları ile Tavşantepe Mahallesi 08:30-11:30 saatleri aralarında, Duraluşağı Mahallesine, Doğanalanı Mahallesi Sarıağaç Cadde 09:00-14:00 saatleri aralarında elektriksiz kalacak.

Tufanbeyli ilçesi Doğanlı Mahallesi Kanal ve Yokuş sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Saimbeyli ilçesi Karakuyu Mahallesi Sülmen Sokağa 09:00-15:00 saatleri aralarında, Feke ilçesi Ortaköy Mahallesi Merkez Sokağa 09:00-14:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Sarıbahçe Mahallesine, Namık Kemal Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında, Modernevler Mahallesine 09:00-18:00 saatleri aralarında, Yüreğir ilçesi Sakızlı Mahallesine 10:00-11:00 saatleri aralarında, Kayarlı Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Pekmezli ve Sazak Mahallesine 13:00-14:00 saatleri arasında, Atakent Mahallesi 2242, 2239 ve 2243 sokaklara 09:00-11:30 saatleri aralarında, Atakent Mahallesi 2238 ve 2239 sokaklara 12:00-14:00 saatleri arasında, Atakent Mahallesi 2283, 2289 ve 2284 sokaklara 14:30-17:00 saatleri aralarında enerji verilemeyecek.