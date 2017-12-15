Adana’nın geceleri ışıl ışıl

İçerisinde çeşitli dönemlere ait yapıları barındıran Adana’da tarihi mekanlar, köprüler ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Seyhan Baraj Gölü çevresi ışıklandırmaları ile adeta geceyi aydınlatıyor. Vatandaşların tarihi mekanlarda sokakları terk ettiği ancak göl çevresine akın ettiği gecenin ilerleyen saatlerinde şehrin siluetleri 24 saat canlılığını sürdürüyor.

1912 yılında hizmete açılan Adana Garı’nın bulunduğu Uğur Mumcu Meydanı gece ışıklandırmalar ile çekim merkezi haline gelirken, Taşköprü, Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük camisi Sabancı Merkez Camisi, 5 yıldızlı oteller ve nehir üzerindeki asma köprüler ile demir köprüdeki ışıklandırmalar birbirinden renkli kareler oluşturuyor.

“Ailelere hizmet ediyoruz”

Seyhan Baraj Gölü çevresinde salep satan Burhan Yalçın isimli satıcı ışıklandırmaların müşterileri cezbettiğini belirterek, “İnsanlar buraya yazları bici bici yemeye, kışları ise salep içmeye geliyor. Işıklandırmalarımız, dekorasyonlarımız insanları cezbediyor. İnsanların gelebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Burada hiçbir esnaf alkol satmıyor. Sadece ailelere hizmet veriyoruz” dedi.

“Burası çekim merkezi”

Başka bir satıcı ise, “Burası çekim merkezi. Baraj gölünün olması işlerimizi açıyor. Biz buraları ışıklandırdık. Cezbetmesi insanları su ve ışıklandırmamız. İnsanlar ışıklandırmalardan dolayı aileleriyle gelip nezih bir ortamda oturuyorlar. Bize daha çok destek verilirse daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı

Müşteriler ise Adana’nın gece ışıklandırmalarını sevdiklerini ve günün stresini su sayesinde attıkları için Seyhan Baraj Gölü’nü tercih ettiklerini söyledi.

Umutcan İşledici – Elif Ayşenur Bay