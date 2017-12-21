Adana’nın ‘Küçük Halep’i
Türkiye’ye sığınan 3.5 milyon Suriyelinin sadece yüzde 35’i kamplarda kalırken, Adana’da 200 bin civarında mülteci yaşıyor. Mülteciler, yoğunlukta olarak yaşadıkları Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’ni adeta ‘Küçük Halep’e dönüştürdü. Güney Kuşak Bulvarı’ndan 700 metre uzunluğundaki sokağa girildiğinde sadece 6 Türk esnaf yer alırken, Halepli tatlıcı, Şamlı dönerci, Lazkiyeli kahveci, ayakkabıcı, berber, balıkçı, kuyumcu, kasap, terzi, bakkal, nakliyeci, telefoncu, kozmetik, kişisel bakım ve ev eşyaları satan onlarca Suriyelinin dükkanı var. Hem Türk esnaf hem de Suriyeliler, sokağa “Küçük Halep” ismini verdi. Yaklaşık 3 sene önce yıllığı 4 bin TL’ye kiralanan dükkanların şimdiki fiyatı ise en az 10 bin TL’den başlıyor.
“Burası Suriye’yi aratmıyor”
Halepli tatlıcı Ahmet Davut ise 3 yıl önce savaştan kaçıp Adana’ya geldiğini söyledi. Sokağın durumundan memnun olduğunu ve Suriye’yi aratmadığını anlatan Davut, kiraların fazla olmasından dert yanarak şunları söyledi:
“Buralar iyi ama çok pahalı. Ben 2 yıl önce 5 bin TL’ye kiraladım, şimdi 15 bin TL. Türk var ama az. Kiralar artınca Türkler gitti Suriyeliler geldi ama onlar da kira veriyor. Aynı Halep şuanda. Halep caddesi diyorlar. İnsanlar çok memnun bu durumdan. Türk milleti çok efendi, misafirperver. Burası memlekette hissettiriyor, yabancılık çekmiyoruz.”
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