Adananın yeni emniyet müdürü Osman Ak

İçişleri Bakanlığı’nın kararnamesiyle İl Güvenlik Müdürleri Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Adana Güvenlik Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Güvenlik Müdürlüğü’ne atandı. Adana Güvenlik Müdürlüğü görevine ise Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak getirildi. Önümüzdeki günlerde yeni emniyet müdürü Ak’ın Adana’ya gelerek görevi Zeybek’ten devralacağı belirtildi.

Fatih Keçe

ADANA