Ana Sayfa   >   Genel   >   Adananın yeni emniyet müdürü Osman Ak

Adananın yeni emniyet müdürü Osman Ak

İçişleri Bakanlığı’nın kararnamesiyle İl Güvenlik Müdürleri Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

26 Ekim 2016 Çarşamba, 09:38
adananin-yeni-emniyet-muduru-osman-ak

Benzer Konular

adanada-3-kisiden-1ine-arac-dusuyor
Adanada 3 kişiden 1ine araç düşüyor
4-ilde-elektrik-kesintisi
4 ilde elektrik kesintisi
Otokoç, yeni Volvo S90'ı Adana'da sergileyecek
Otokoç, yeni Volvo S90'ı Adana'da sergileyecek

İçişleri Bakanlığı’nın kararnamesiyle İl Güvenlik Müdürleri Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Adana Güvenlik Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Güvenlik Müdürlüğü’ne atandı. Adana Güvenlik Müdürlüğü görevine ise Zonguldak Emniyet Müdürü Osman Ak getirildi. Önümüzdeki günlerde yeni emniyet müdürü Ak’ın Adana’ya gelerek görevi Zeybek’ten devralacağı belirtildi. 

Fatih Keçe
ADANA 

adana adana emniyet müdürü adana haber adanayaya atandı... zonguldaka ise... adana’nın yeni emniyet müdürü osman ak

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet