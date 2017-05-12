Adana’ya yeni otogar

Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayı son oturumu Cevheribucak’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir Mahallesi’ne yapılacak yeni otogar alanına karşın 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ait kurul raporu gündeme geldi.

Otoban bağlantısı kolaylığı sebebiyle trafiği de rahatlatacak yeni otogar projesine AK Parti grubu, alternatif bir önerge sunarak karşı çıktı. Grup, D-400 yolu üzerindeki mevcut otogarın yenilenmesini, Bahçeşehir Mahallesi’ndeki alana ise alışveriş merkezi ve belediye binası yapılmasını öneri etti.

AK Parti grubunun aykırı teklifi oy çokluğuyla reddedilirken, kurul raporu kabul edildi.

Meclis Başkan Vekili Murat Cevheribucak, önümüzdeki günlerde itirazların askıya çıkacağını, yasal bir problem çıkmazsa inşaata eylül ayında başlanacağını ve yeni otogarın Eylül 2018’de vatandaşların hizmetine gireceğini belirterek, “Adana’ya uğurlu olsun” dedi.

öte taraftan, ASKİ’nin 2016 yılı etkinlik raporu da kabul edildi.

ASKİ’nin geçtiğimiz yıl 18 milyon 805 bin lira kar ettiği, 95 milyon lira yatırım yaptığı açıklandı.

Nuri Pir