ADD Kırşehir Şubesi'nde olağan genel kurul yapıldı
KIRŞEHİR (AA) – Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kırşehir Şubesi'nin 13. olağan genel kurulunda Birol Yurdugül yeniden başkan seçildi.
Dernek binasında gerçekleşen genel kurulda konuşan Yurdugül, Atatürk ilke ve devrimlerinin hayata geçirilmesi ve çağdaş uygarlık düzeninin yakalanması için çalıştıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından 250 delegeden 204'ünün oy kullandığı genel kurulda Yurdugül, 201 delegenin oyunu alarak yeniden ADD Kırşehir Şube Başkanı oldu.
Kongreye, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
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