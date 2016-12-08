Adil Öksüz arandığını gazeteden öğrenmiş

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu, 16 sene cemaatin içinde yer almış ve 2002 yılında cemaatten ayrılmış olan Hekim Hasan Polat’ı dinledi. Fetullah Gülen’in vermiş olduğu tüm hüküm ve fetvaları İslami literatürde bir yere dayandırdığını kaydeden Polat, “Cemaat birisini seviyor ya da sevmiyor öbür bir şey, onunla iş yapar ya da yapmaz o çok ayrı bir şey. Arka planda Tansu Çiller hakkında çok negatif konuşur ama görüştüğü zaman iltifat eder. Mesut Yılmaz hakkında negatif konuşur fakat görüştüğü süre bir sürü iltifat eder. Çıktıktan sonra da bunlarda devlet adamı mı diyebilir. İsmail Hakkı Karadayı hakkında cemaat fazla önemli egzersiz yaptı ama bu Karadayı’yı sevdiğinden yok, kendine yararlı gördüğü için” diye konuştu.

“ADALETLI ÖKSÜZ ARANDIĞINI GAZETEDEN ÖĞRENMİŞ”

Adil Öksüz’ün tutuklandıktan sonradan özgürlük bırakılmasını da değerlendiren Polat, konuya ilişkin şunları söyledi: “Adil Kimsesiz olayı çıktığı anda bence bir açıklama yaptım. Adil Yetim orada Fetullah Güler Yüzlü’i temsilen bulunur. Zaten Hava Kuvvetlerinin imamı senelerdir Adaletli Kimsesiz. Cemaatte belli bir seviyeye gelmiş herkes bunu bilir. Öksüz’ün orada bulunmasıyla bir anlamda da Güler Yüzlü ben buradayım, arkanızdayım diyor. Öksüz, kesintisiz Amerika ile irtibatı sağlıyor. Yanına bulunan diğer şahıslar emrindeki unsurlardır. Öksüz, bu eylem başlamadan önce mutlaka Gülümseyen’e bilgi götürmüştür ve Gülümseyen’den bazı talimatları alıp oraya gitmiştir. Herhangi bir koşul olduğunda 2’nci bir plan mutlaka konuşulmuştur. Bu insan 20 yıldır askerler ile muhatap. Bu molla sisteminde yetişen millet tamamen Tebessüm Eden’e vefalı, önemli anlamda dini bilgisi olan ve ağırlığı olan insanlardır. Bunlar asla Güler Yüzlü’den haber almadan tuvalete bile gitmezler.”

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü İstanbul İl Güvenlik Müdürlüğünde Adil Öksüz’ün kayınbiraderi olan Ali Sami Yıldırım ile karşılaştığını belirten Polat, “Yıldırım, Adaletli Öksüz’ün tutuklandığını ve daha sonra bağımsızlık bırakıldığını, rahat gizli elini kolunu sallayarak kayınpederinin evine geldiğini ve hiçbir şey olmamış gibi orada 2 gün kaldığını söyledi. Yıldırım, Adil Kimsesiz’ün bir gün gazeteyi açıp baktığında arandığını gördüğünü iletti” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Patent Albayrak’ın İstanbul Fatih Kolejinden öğrencisi olduğunu kaydeden Polat, “Albayrak, cemaate 180 derece karşıdır. Hayatında bir defa cemaate ufak bir sempati duymuşsa her hâlükarda benimle duymuştur” ifadelerini kullandı.

“GÜLEN, ‘ASKERİYEDEKİ ARKADAŞLAR HARP HUKUKU İLE HAREKET EDECEKLER’”

Soru çalmanın, askeriyede alkol içmenin, meyhaneye gitmenin, zina yapmanın kendince fetvalarının olduğuna uyarı çeken Polat, “Takiyye normalde düşmana karşısında yapılır ve tuzak kuramazsınız. Müslüman tuzak kuramaz. Müslüman güven insanıdır. FETÖ’nün en büyük ihaneti İslam’a, İslami değerlerinin içini boşaltmasına olmuştur. Türkiye’deki çok ciddi bir başlıca cereyan ihtiyacını saptama ettiler. İnsanların dinin cana yakın yüzünü görmeye ihtiyaçları vardı. Bunu kullanırken ön planda hiçbir problem göstermedi. Arkadaki planda çevirdiği dolapları, yanında 30 yıldır yer alan mollaların çoğu bilmiyor” diye konuştu.

Tebessüm Eden’in bir fetvasını da paylaşan Polat, “Askeriyedeki arkadaşlar harp hukuku ile hareket edecekler. Harp hukuku ne seslenmek; sen bir ülkeye casus olarak göndermişsin Kilise’de zangoçluk yapıyorsun. Mesela Yavuz Sultan Selim, Hasan Can’ı gönderdi kilisede zangoçluk yapmaya. Alkol içmeyecek miydi? Içki de içti, zangoçta çıkardı’ diyor. Bunun adı harp hukuku. Bu yaptığını asla doğru bulmadığım gibi hiçbir tanrısal niyet bunun yaptığı ihanete de, yalana da değmez” açıklamasında bulundu.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI VE NEFRETİ CEMAATE AŞILANDI”

Cemaatin psikolojik soğuk savaş taktiklerinin hepsini son 5 senedir uyguladığını gösteren Polat, şöyle devam etti: “Bunu yalnızca AK Parti’ye uygulamıyor, tüm partilere uyguluyor. En büyüğünü de kendi tabanına uyguluyor. Benim abim kırmızı ByLock’tan tutuklandı. Niye kullandı bu kırmızı ByLock’u diye biraderime sorduğum süre, ‘Son bir senedir cemaat içerisinden talimatlar olarak en üstten alta yazışmalarınızı adamakıllı ByLock üzerinden yapın diye mesaj geldi’ diyor. Fatih Kolejleri’nin genel müdürü zorlama yaptı bize ve dedi oysa; ‘Yazışmalarınızı ByLock üzerinden yapacaksınız.’ ByLock’u bütün müdürlere yükletti dedi. Bu son 5 yıllık süreçte cemaatin tabanı iğdiş edildi. Böylece fena bir şekilde cemaatin tabanı istismar edildi ama. 5 senedir böylece bir Recep Tayyip Erdoğan kini, nefreti, düşmanlığı Gülen göre cemaate aşılandı ki o boyutta. Cemaat her şeyi bir tutarlılık çerçevesinde yapmıyor. Aklınıza gelebilecek tüm kritik şeyleri yapacağından belirlenmiş olun.”

“HİMMETTE 2002 YILINA KADAR BİR YOLSUZLUK YAPMA İHTİMALLERİ DEĞIL”

2002 yılına kadar cemaatin himmet kültüründe yolsuzluk yapma ihtimalinin olmadığına uyarı çeken Polat, “Benim ayrıldığım döneme değin cemaatin himmet kültüründe hiçbir şekilde görünür şekilde kanunsuzluk yapma ihtimali yok. Çünkü bir inşa düşünün, o yapının üstündeki insan 5 bin TL para alıyorsa mesela Ekrem Dumanlı 20 bin dolar maaş alıyor zannedersiniz. Gitseniz 6-7 bin lira ücret alıyordur. Örneğin onun fonu vardır. Biz kendi aramızda fanfinifinfon derdik. Adamın gazetede kasasında mesela 20 bin dolar para durur ve ihtiyacın değin kullan denir. 90’lara değin çok arkadaş canlısı, fedakarlık yaparak veren adam gördüm. Muhasebe ve kayıt olarak fazla önemli bir kayıt 2000’den sonda oluşturmaya başlamışlar” dedi.

Cemaatin pragmatist ve omurgasız bir yapı olduğunu vurgulayan Polat, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Cemaat tarafından kullanılmak herkese nasip olmuştur. Bu son 5 senelik eylemlerinin tamamı bilinçli ve eylemli bir şekilde yapılmıştır. Yargı içerisinde haftalık görüşmelerinde MITOS tırları meselesini çok ayrıntılı anlatıyorlar. Ben MIT tırları meselesini 2012 yılında eniştemden sabaha kadar dinledim. Eniştem, ‘Tayyip Bey kaçacak, başını koyacak yer bulamayacak’ gibi şeyler söyledi.”