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Adil Öksüz’ü serbest bırakan eski hakim yakalandı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK), FETÖ soruşturmaları zarfında ihraç edilen 107 egemen ve savcının içinde Çetin Sönmez de bulunuyordu.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:26

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK), FETÖ soruşturmaları zarfında ihraç edilen 107 egemen ve savcının içinde Çetin Sönmez de bulunuyordu. Sönmez’in Muğla’ya geldiği bilgisine ulaşan, Muğla İl Güvenlik Müdürlüğü TEM, istihbarat şube ve Ortaca İlçe Güvenlik Müdürlüğü ekipleri işlem düzenledi. Takibe alınan Sönmez, Muğla-Fethiye karayolu Çaylı kavşağında yer alan yoklama noktasında aracında yakalandı. Gözaltına alındıktan daha sonra Ortaca İlçe Güvenlik Müdürlüğü’ne götürülen firari Çetin Sönmez’in Ortaca Devlet Hastanesi’nde alınan sıhhat raporunun gerisinde Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

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