“Adım Adım Yozgat” fotoğraf sergisi

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın farklı yönlerini yansıtan “Adım Adım Yozgat” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Daha önce 3 sergi açan gazeteci Seyfi Çelikkaya’nın Yozgat’ın sosyal ve kültürel yapısını yansıtan 30 fotoğrafının yer aldığı sergi, bir alışveriş merkezinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çelikkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır gazetecilik yaptığını ve bu mesleğini icra ederken de birçok fotoğraf çektiğini belirtti.

Sergisinde Yozgat’ı farklı yönleriyle ele aldığını aktaran Çelikkaya, şunları kaydetti:

“Bu fotoğrafları, gelen talepler doğrultusunda sergiliyorum. Bugün de 4’üncü sergimi açtım. Ziyaretçilerin fotoğrafa olan ilgileri beni son derece memnun etti. İnşallah, daha başka sergilerde vatandaşlarımıza Yozgat’ı tanıtmaya devam edeceğim.”