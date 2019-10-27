Adını sosyal medya takipçileri belirledi
ANKARA (AA) – Altınköy Açık Hava Müzesinde dünyaya gelen sıpanın ismini sosyal medya takipçileri belirledi.
Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli türden çok sayıda hayvana ev sahipliği yapan Altınköy Açık Hava Müzesinde geçen günlerde bir sıpa dünyaya geldi.
Sıpanın isminin ne olacağı sosyal medyada açılan başlık ile vatandaşlara soruldu.
Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine sıpanın ismi "Kadife" olarak belirlendi.
Doğal yapısı özenle korunan Altınköy'de hayatını sürdürecek minik Kadife, yeni yuvasına hızla uyum sağladı.
BENZER HABERLER
-
“Muhasebeciler Hatıra Ormanı'na” çam fidanı dikildi
-
Adını sosyal medya takipçileri belirledi
-
Sivasspor'da kupa mesaisi başladı
-
Ayakkabı boyacılığında geçen 34 yıl
-
Kırıkkale'de “Görmem için sen varsın” projesi
-
2020 LGS yerleştirmeleri için il değerlendirmeleri tamamlandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.