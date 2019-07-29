Adıyaman’daki terör saldırısına tepki
KAYSERİ (AA) – Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Adıyaman'daki terör saldırısını kınadı.
Üçkan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda polis memuru Taha Uluçay'ın şehit olduğunu anımsattı.
Uluçay'ın dün memleketi Kayseri'de toprağa verildiğini belirten Üçkan, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.
Hainlerin bir kez daha gerçek yüzünü gösterdiğini kaydeden Üçkan, şunları söyledi:
"Taha'mızı şehit ettiler ama hamdolsun bir Taha şehit olurken bin Taha göreve hazırdır. Bunu biz dün Kayseri'de de gördük. Kayseri halkı olarak biz bunu herkese göstermiş olduk. Aynı zamanda bizim özellikle üzerinde durmak istediğimiz terörle mücadelemizin çok kararlı devam etmesi ve şehitlerimizin kanının yerde kalmaması. İnşallah biz inanıyoruz ve umuyoruz ki Taha'mızın da kanı yerde kalmayacak. Tüm şehitlerimizin kanı yerde kalmadığı gibi en kısa zamanda Taha'mızın da katilleri bulunacak ve gereken ceza verilecek. Bununla beraber biz terörle mücadelemizin kararlılıkla devam etmesini bekliyor, hem içeride hem dışarıda bitirilmesi için hem duamızı ediyor hem de takip ediyoruz."
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