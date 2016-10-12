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Adliye binasına av tüfeğiyle ateş açtı

– Kayseri Adliyesi giriş kapısına ateş açan şüpheli gözaltına alındı

12 Ekim 2016 Çarşamba, 11:09
Adliye binasına av tüfeğiyle ateş açtı

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KAYSERİ (AA) – Kayseri Adliyesi giriş kapısına av tüfeğiyle ateş açtığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Gökhan Y. (26), Kayseri Adliyesi hakim ve savcı giriş kapısı önüne geldi.

Elindeki av tüfeğiyle henüz belirlenemeyen nedenle giriş kapısına iki el ateş eden şüpheli, adliyede görevli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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