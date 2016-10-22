ADOB 15 Temmuz şehitlerini andı
ANKARA (AA) – Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB), “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimize Saygı” etkinliği düzenlendi.
Opera Sahnesindeki etkinlikte, orkestrada Nezih Seçkin, koroda Caner Ruhselman’ın yönetimindeki ADOB korosu ve orkestrası, 15 Temmuz darbe girişimi ve şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisi eşiliğinde konser verdi.
Sopranoda Görkem Ezgi Yıldırım, mezzo sopranoda Ferda Yetişer, tenorda Ayhan Uştuk ve Metin Turan, basta Erdem Baydam, baritonda Umut Koşman’ın sahne aldığı konserde Adnan Saygun, Zeki Üngör, Muammer Sun, Niyazi Tura, Çetin Işıközlü ve Mustafa Erdoğan’ın besteleri seslendirildi.
“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri” için düzenlenen konser, Ankaralı sanatseverlerin beğenisine ücretsiz sunuldu.