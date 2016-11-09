Adres Patent, 16ncı MÜSİAD Expoya katılacak

Dünyanın birçok ülkesinden profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak olan MÜSİAD Expo, bu yıl toplam 8 holde 700’ün üstünde MÜSİAD üyesi yerli ve tanıdık olmayan şirkete konut sahipliği yapacak. Fuarda bu yıl çevre ve inşa malzemeleri, inşaat, dokuma, otomotiv, cihaz, mobilya, yiyecek, data teknolojileri ve savunma sanayi gibi birçok farklı sektör ziyaretçilerle buluşacak.

Bilhassa imalatçı ve ihracatçı firmalar için daralan pazarlar aleyhinde, çoğalan yeni pazarlara gelmek ve bu doğrultuda milletlerarası fuarları göstermek büyük yük teşkil ediyor. En dinç pazarlama mecralarından biri olan fuarlar, rekabet gücünü kaybetmek istemeyen ve gelişmek isteyen firmalar için önemli siklet arz ediyor.

Adres Berat de İstanbul’da gerçekleşecek fuarda yer alacak ve marka, berat, tasarım konularında bilhassa ihracatçı firmaların risksiz ticaret yapabilmeleri için yurtdışında markalaşmanın önemine ve katma değerli üretimin getirilerine aksan yaparak patentle kazanmanın formülünü anlatacak.

“Dinç ekonomi ve güçlü devletlerde darbenin yeri yoktur”

Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Cumhur Akbulut, “15 Temmuz gecesi yaşanan terör olayları siyasi bir hareketle sınırlı olmayıp ülkemizin bütününe, ekonomisine, geleceğine, birlik ve beraberliğine kastedilmiştir. Tüm bu yaşananları nefretle kınıyor bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz. Bu ve aynı olaylar bize gösteriyor ama; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti olarak, geleceğe güvenle bakabilmek için zinde bir üretim ekonomisine sahip olmamız şart. Ülke olarak 1 sene içinde tek başına Samsung firmasının yaptığı dek bile patent yapamamaktayız. Bu gidişe bir ‘dur’ aramak, kendi teknolojisini kendi üretebilen, becerikli gücünü sermayeye dönüştürebilen bir ülke yapabilmek için belirlediğimiz 2023 yılında ‘1 milyon berat’ ve ‘500 milyar dolar ihracat’ hedeflerine bütün sanayicilerin, iş adamlarının, üniversitelerin, devlet kurumlarının, KOBİ’lerin, minik esnaf ve bireysel mucitlerin katılım göstermesi gerekmektedir” dedi.