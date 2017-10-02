Adsızlar 17. kısımda Kudret, Kor Yakup’tan intikam almaya çalışacak
Adsızlar son kısımda Kudret’in üzerine giden takım ona peş peşe darbeler indirmiş yaşadıkları karşısında afallamışlığa uğrayan Kudret ise yeni tasarılar yapmaya karar vermişti. Adı olmayan kahramanların bu haftaki gayretinde ise yeni başkan kendisini tanıtacak. İşte yeni başkanın katılmasıyla beraber dizide yaşanacak yeni büyümelerin yer aldığı tanıtım videosu…
ADSIZLAR 17. KISIM ÖZETİ
Yayıncı kuruluş Kanal D’nin zaferli dizisinin gelecek kısmıyla alakalı yaptığı söyleme şöyle; Fatih ve takımına giderek daha da hırslanan Kudret, bu kere gözünü Kor Yakup’a dikmiştir. Onun bu yaşamdaki en cılız noktasını bulup, oradan vurmak ister. Bu vazifeyi ise yeniden Hatem’e verir. Bu arada Fatih ve takımı majör bir pusuya düşürülürken Kor Yakup ve adamları da hamleye uğramıştır. Elbetteki bu hamlelerin arttaki ad Kudret’tir. Kudret, tüm tasarılarını bozan takıma ve Kor Yakup’a bilenmiş gidişattadır.
Öte yandan kahramanlar yeni başkanla tanışır. Yeni başkanın gelişiyle neler olacaktır?
Kudret hudut ötesine majör ve çok ehemmiyetli bir sevkiyat yapacaktır. Bu sevkiyatı idaremek için teşkilat, en güvendiği adamlarından birini dağdan kente yollamıştır.
Adı olmayan kahramanların çok yakından tanıdığı bu adın aniden ortaya çıkmasI herkesi afallatacaktır. Peki Kudret’in hudutları değiştirecek kadar ehemmiyetli dediği sevkiyat nedir? Adsızlar coşkuyla beklenen kısmıyla bu akşam 20.00’de Kanal D’de!
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