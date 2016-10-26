KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) pilot seçtiği üniversitelerin projelerinin Kalkınma Bakanlığında yapılacak toplantıda görüşüleceğini söyledi.

AEÜ 2016-2017 Akademik Yılı Açılış Töreni, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, YÖK’ün pilot seçtiği üniversiteler arasında Ahi Evran Üniversitesinin de olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Kırşehir’in eğitimde marka bir şehir olduğunu ifade eden Şentürk, kentin TEOG’da ilk 3 il arasında, üniversite sınavlarında ise ön sıralarda yer aldığına işaret ederek, sadece bir okuldan 33 öğrencinin çeşitli tıp fakültelerini kazandığını dile getirdi.

Vali Şentük, “Ortaöğretimde de çok başarılı ve marka bir iliz. TEOG’da Türkiye 1’incisi, 2’ncisi ya da 3’üncüsüyüz. Daha aşağıda değiliz. Üniversite sınavlarında da Türkiye’de çok iyi konumdayız. Eşgüdüm halinde üniversitemizden de büyük başarılar bekliyoruz. Çünkü, biliyoruz ki üniversitemiz Ahi Evran’ın ilkeleri ve umdeleri ışığında kurulmuştur. Onun ilkeleri üniversitemizde ders olarak da okutuluyor. Amaç, güzel insan yetiştirmek.” dedi.

Rektör Karakaya da üniversitede 20 bini aşkın öğrencinin 36 akademik birim ve 203 programda eğitim gördüğünü, lisansta doluluk oranının yüzde 98, ön lisansta ise yüzde 90 olduğunu ifade etti.

Bu yıl ilk defa Ahiliğin üniversitede zorunlu ders olarak okutulmaya başlandığını anlatan Vatan Karakaya, 14 ülke ile değişim programları uyguladıklarını, 6 ülkeden farklı üniversitelerle de değişim anlaşmaları yaptıklarını aktardı.

Başarılı çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarına değinen Rektör Karakaya, YÖK’ün “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”nin uygulanacağı 5 pilot üniversite arasında AEÜ’nün de yer aldığını vurguladı.

Bu kapsamda, hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi, besicilik, jeotermal ve yenilenebilir enerji konularında 4 ayrı proje hazırlayarak YÖK’e sunduklarını bildiren Karakaya, şöyle konuştu:

“YÖK’ün belirlediği 40 üniversite içerisinde pilot olan 5 üniversite arasında yer aldık. Bu iyi bir başarıdır. Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşmada üniversitemiz çok iyi bir konuma gelecek. Bunun finansmanını Kalkınma Bakanlığı destekleyecek. YÖK’te projelerle ilgili bir toplantı yapılacak. Daha sonra 5 üniversitenin yöneticileri olarak Kalkınma Bakanlığında bir toplantı yapacağız. Orada projeleri ayrıntılarıyla tartışacağız.”

Konuşmaların ardından akademisyenlere cübbe giydirme töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Altuntaş, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül ile akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.