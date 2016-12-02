AEÜ Avrupa'da tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) Avrupa’daki fuarlarda tanıtıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Hollanda’nın Rotterdam ve Almanya’nın Köln kentlerinde düzenlenen 8. Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarlarına katılan AEÜ heyetinin, açılan stantta öğrencilere yönelik tanıtım yaptığı, Kırşehir hakkında da bilgi verdiği belirtildi.

“Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi” sloganıyla açılan stantlara yoğun ilgi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler ve veliler Ahi Evran Üniversitesi stantlarına yoğun ilgi gösterdi. Fuara katılan heyetimiz Bergisch Wupertal Üniversitesi ile Erasmus anlaşması imzaladı. Bergisch Wupertal Üniversitesi temsilcileri ile AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya görüşerek fikir alışverişinde bulundu.”

Açıklamada, fuar tanıtımına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Doç. Dr. Rüştü Yeşil ve Dış İlişkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Erman Akıllı’nın da katıldığı aktarıldı.