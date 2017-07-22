AEÜ BESYO sınavları

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarına 979 adayın başvuru yaptığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağbaşı Merkez Yerleşkedeki spor salonunda yapılan özel yetenek sınavına aralarında milli sporcuların da olduğu adaylar katıldı.

Geçen yıllara göre yoğun katılımın olduğu yetenek sınavında adaylar, antrenörlük, beden ve spor eğitimi ile spor yöneticiliği bölümlerinin 50’şer kişilik kontenjanlarına girebilmek için ter döktü.

979 adayın 316’sı antrenörlük, 330’u beden ve spor eğitimi, 333’ü ise spor yöneticiliği bölümlerine yerleşebilmek için sınavlara girerken, adayların bölümlere yerleşmelerinde Yükseköğretime Geçiş Sınav puanları, sınavdaki performansları ile spor öz geçmişleri gibi kriterler esas alınarak değerlendirilecek.