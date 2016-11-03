AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi yenileniyor

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin yenilenmesi için bakım ve onarım çalışması başlatıldığını bildirildi.

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Alpaslan Kuş, yaptığı yazılı açıklamada, hastane acil servisinde hastalara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla genişletme, bakım ve onarım çalışması başlattıklarını ifade etti.

Acil servise aylık ortalama 30 bin hasta müracaatı olduğunu dile getiren Kuş, tedavi görenlerin sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, sıkıntı yaşanmaması için planlamalar yaptıklarını vurguladı.

Kuş, “Acil servisimizde genişletme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hastalarımızın mağdur olmaması için tüm önlemler alındı. İnşaatı 3 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Sağlık Bakanlığı Acil Servis Yönetmeliği gereği bir planlama yapıldı. Gözlem ünitesindeki havalandırma probleminin giderilmesi, KBRN ünitesinin yenilenmesi, izolasyon odası yapımı ve muayene kabin sayısının artırılması planlandı. Ayrıca servisimize gelen hasta ve hasta yakınları ile personelimizin ihtiyaçlarını giderebilmesi acil servisimiz içinde 24 saat hizmet verecek olan kantin açıldı.” ifadelerini kullandı.