AEÜ Hentbol Takımı grup maçlarını kazandı

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Hentbol Takımı 2. Lig’e yükselme grubu müsabakalarını kazandı.

Ahi Evran Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, takımın, Bolu’da gerçekleştirilen yükselme grubu müsabakalarını kazandığı, ekimde final maçlarına çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bolu’da gerçekleştirilen 2. Lig’e yükselme grubu yarı final müsabakalarına katılan Ahi Evran Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Hentbol Takımı, müsabakadan başarıyla döndü. Beş takımın mücadele ettiği müsabakada hentbol takımımız, turnuvada üç galibiyet ve bir beraberlikle grup birincisi olarak finallere katılma hakkı kazandı. Hentbol takımımız ekim ayı içinde gruplardan çıkan 16 takımın katıldığı final maçlarında 2. Lig’e çıkmak için Ankara’da mücadele edecek.” ifadelerine yer verildi.