AEÜ ile Kosova Priştine Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile Kosova Priştine Üniversitesi arasında Uluslararası Eğitimsel İşbirliği protokolü imzalandı.

Ahi Evran Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kırşehir’e gelen Kosova Priştine Üniversitesi heyeti ile Uluslararası Eğitimsel İşbirliği Protokolü imzalandığı belirtildi.

Kosova ile sınırlar farklı olsa da gönül coğrafyalarında bir bütün olduklarını belirten AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bu bölgelerde gönül bağı kurmanın hevesi içinde olduklarını kaydetti.

Protokol imzalama törenine Kosova Priştine Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Myrvete Badivuku-Pantina ve Prof. Dr. Naser Sahiti’nin de aralarında bulunduğu heyet katıldı.