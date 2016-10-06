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AEÜ Rektörü Karakaya, milli güreşçilerle biraraya geldi

06 Ekim 2016 Perşembe, 18:55
AEÜ Rektörü Karakaya, milli güreşçilerle biraraya geldi

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KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, milli güreşçilerin idmanlarını izledi ve güreşçilerle görüştü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu salonunda antreman yapan, aralarında milli güreşçilerinde bulunduğu öğrencileri ziyaret etti.

Sporun ve sporcunun önemini bildiklerini belirten Karakaya, tüm sporculara destek vereceklerini anlattı. Karakaya, 2015-2016 eğitim öğretim yılında serbest stilde Türkiye ikincisi olan güreş takımı ve Türkiye üçüncüsü grekoromen takımı sporcularıyla tek tek ilgilendi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yağlı güreş takımında Kırkpınar başpehlivanlarından Ünal Karaman, 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonu Cengizhan Şimşek, milli güreşçi İsmail Top ve Eren Furkan Fener’in AEÜ adına müsabakalara katılacağından duyduğu memnuniyeti ifade eden Karakaya, minder güreşi müsabakalarındaysa Harun Başaran, Hamza Kale, Hüseyin Tekerlek, Kerem Can ve Emre Turkaya’nın üniversiteyi temsil edeceğini kaydetti.

Ahi Evran Üniversitesi  Kırşehir

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