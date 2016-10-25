AEÜ Rektörü Karakaya:

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin gelecek 50 yıllık fiziki problemlerinin çözüldüğünü belirtti.

Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu’nda, eğitim fakültesi öğretim elemanlarıyla bir araya gelen Karakaya, insan kaynağı üzerinde de en fazla emeği olan fakültenin eğitim fakültesi olduğunu ifade etti.

En önemli meslek grubunun sınıf öğretmenliği olduğunu, ilkokul öğrencilerinin öğretmenlerini rol model aldığını aktaran Karakaya, “Bizlerin ve tüm üniversitelerin en önemli projesi insan yetiştirmektir. Bizler insan eğitmeye devam edeceğiz. İnsan değişimi ancak öğretmenlerle mümkün olur. Üniversite şehre vizyon katar ve üniversiteler yetim hakkının bulunduğu kurumlardır. Milletin emeğini çarçur etme lüksüne kimse sahip değil. Yeniden bir dirilişe ihtiyacımız var, artık birbirimizle çekişme lüksümüz kalmadı, sevgi sınırlarımızı yükseltmek zorundayız.” dedi.

Üniversitelerin istihdam yeri değil, eğitim öğretim kurumları olduğunu vurgulayan Karakaya, “Üniversitemizin gelecek 50 yıllık fiziki problemleri çözülmüş durumda, yine üniversitemizin 5 yıllık planı belli, önümüzdeki 5 yılı da bellidir. Bu sevindiren bir noktadır.” diye konuştu.

Üniversitenin fiziki altyapı çalışmalarından da bahseden Karakaya, yapımı devam eden fakülte, yüksekokul ve laboratuvarlarla ilgili bilgi verdi.