AEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya'ya AA 2016 Yıllığı

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Ajansı (AA) almanak çalışmasının haberin hafızası olduğunu söyledi.

AA muhabiri Abdullah Yıldız, Rektör Karakaya’yı makamında ziyaret ederek, AA’nın 2016’daki haber ve fotoğraf arşivinden hazırladığı yıllığı sundu.

Bir süredir AA’nın almanaklarını takip ettiğin, hatta örnek alarak kendilerinin de benzer bir çalışma yaptıklarını aktaran Karakaya, almanakta, yaşanan olaylar ve gelişmelerle ilgili aylara göre doğru bilgi bilgi ve görsel yönü güçlü fotoğrafların yer aldığını belirterek, “Bu almanak Anadolu Ajansının haberin hafızası olduğunu gösteriyor. Güvenle bu hafızayı kronolojik olarak bize takdim ettiği için Anadolu Ajansına ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Bir yılın özeti en hızlı, en güvenilir ve en uygun şekilde sıralama ile bizlere sunulmuş.” dedi.

Haberin toplumların bilgi hafızası olduğuna vurgu yapan Karakaya, şunları kaydetti:

“Bu tür almanaklar, geçmişimize dair hem görsel ögeler hem de bilgi itibarıyla önemli katkılar sunuyor. Görselliğin ve bilginin doğru kullanıldığı haber kaynağına ihtiyaç duyduğumuz çağda yaşıyoruz. Çünkü, bloklar yoluyla maniple edilmiş birçok haberin olduğu yerde, güvenilirliğiyle insanları habere ve bilgiye kilitleyen Anadolu Ajansı büyük bir iş yapmaktadır. AA almanağı haberin hafızası. Bu çalışmadan dolayı AA’yı kutluyorum.”