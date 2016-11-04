AEÜ Tıp Fakültesi'nde önlük giyme töreni

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Tıp Fakültesi’nde ilk defa eğitim almaya başlayan öğrenciler beyaz önlük giydi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kosova Priştine Üniversitesi heyeti, Genel Sekreteri Rüştü Yeşil, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alparslan Kuş, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Rektör Karakaya, törende yaptığı konuşmada, göreve ilk başladıklarında Tıp Fakültesinin şehrin gündeminde olduğunu belirterek, açılması için gerekli altyapıyı hazırladıklarını ve çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

Fakültede 2016-2017 eğitim döneminde eğitime başlayan öğrencilerin yüksek sıralamayla fakülteye girdiklerini belirten Karakaya, bu fakülteden mezun olacak öğrencilerin hastalık bakan değil hastaya bakan hekim olarak yetişmeleri gerektiğini vurguladı.

Karakaya, “Hocalarımızın makine gibi insan bakma duygusundan çıkarılıp insana değer veren anlayışla öğrenci yetiştirmelerinin sağlanması gerekiyor. Pilot ve misyon sahibi üniversite olduğumuz için çok çalışmalıyız. Türkiye’nin yeni yükseköğretim alanında öncü üniversite olmak için çok çalışmak zorundayız. Bugün giyilecek önlükle öğrencilerimiz bir nevi yemin etmiş oluyorlar.” şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise, üniversitenin bünyesinde bu yıl eğitime başlayan fakültenin ilk öğrencilerini aldıklarını, 6 yıl sonra vatana, millete hayırlı olacak iyi yetişmiş birey ve hekimler olarak mezun edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesine birincilikle giren öğrenci Tuba Daloğlu’na beyaz önlüğünü Rektör Karakaya giydirdi.