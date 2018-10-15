AEÜ'de akademik ve idari personele teşekkür belgesi
KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite yönetim süreçlerine katkı veren akademik ve idari personellere teşekkür belgesi verdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Emre Salonunda yapılan belge takdim töreninde konuşan Rektör Karakaya, TS EN ISO 9001/2015 KYS ve YÖK Kalite Dış Değerlendirme süreçlerinde emek veren akademik ve idari personellere teşekkür etti.
Kalite ile ilgili süreçlerin takdire şayan şekilde sonuçlandığını belirten Karakaya, azim ve üniversite personelinin gayretiyle Türkiye’nin ihtiyacı olan bütünleşik bir kalite sistemini hazırlayarak örnek alınacak bir hale getirdiklerini vurguladı.
Yükseköğretim Kurulunda, 100 üniversitenin katıldığı toplantıda üniversitenin model çalışmasını takdim ettiklerini dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:
"Orta Anadolu’da küçük diye tabir edilen bir üniversite azmettiğinde, hedef koyduğunda aslında çok büyük dediğimiz 50-60 yıllık üniversitelere kalite örneği sunabilecek gücü yakalayabiliyor. Bu bir göstergedir. Bu gösterge eğer insanlar inanıyorsa yapabileceği çok şeyin olduğuna delildir. Hem üniversiteye hem de şehre kalite kazandırmak temel hedefimiz. İnancın başarıya götürdüğünü unutmamalıyız. Kırşehir’in eğitimdeki kalitesiyle de diğer üniversitelere model olacaktır. Kırşehir’in kültür mirası olan Ahi Evran-ı Veli öğretisiyle kaliteye sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni hedeflerimiz, ahlaki değerler doğrultusunda ve yaklaşık 22 bin kişilik öğrencisi ile Türkiye’nin her yerine Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin nitelikli mezunlarını yollamaktır."
Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ise kalite süreçlerinde ve değerlendirmelerinde görev alan personellere teşekkür etti.
Teşekkür belgelerinin takdim edildiği törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile akademik ve idari personel katıldı.
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