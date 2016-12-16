AEÜ'de “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” eğitimi

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” eğitimi verildi.

Hastanede düzenlenen eğitimde konuşan Uzman Dr. Ayşe Ayaydın, antibiyotiklerin enfeksiyonların tedavisinde kullanılan, bakterileri öldüren veya üremesini durduran ilaçlar olduğunu söyledi.

Antibiyotik kullanımında yaşanan bazı yanlışlara dikkat çeken Ayaydın, hekimlerinin reçetelerinin izlendiği, “Reçete Bilgi Sistemi” verilerine göre, 2011 yılında birinci basamaktaki aile hekimlerinin düzenlemiş oldukları 129 milyon 953 bin 746 reçetenin yüzde 34,94’ünün antibiyotik içerdiğini vurguladı.

Ayaydın, şunları kaydetti:

“Antibiyotiğin ateşi düşürmediğini, ağrıyı geçirmediğini, antibiyotiğin her hastalıkta kullanılamayacağını, antibiyotik dozunun yetersiz veya aşırı olmasının yanı sıra doz aralıklarının uygunsuz olmasının da antibiyotik direncine yol açtığını bilmeliyiz. Antibiyotiğe duyarlı bakterilerin antibiyotiğe maruz kaldıklarında öldükleri halde, dirençli bakterilerin büyümeye ve çoğalmaya devam edebildiğini, bu dirençli bakterilerin toplumda hızla yayılarak diğer insanlarda enfeksiyonlara neden olabildiğini unutmamalıyız. Ülkemizde antibiyotiklerin, en çok kullanılan ilaçlar içerisinde olduğunu ve ne yazık ki bunların önemli bir kısmının gereksiz ya da yanlış kullanıldığının farkına varmamız gereklidir. Birisine iyi gelen antibiyotiğin başkasına zarar verebileceğini, kişinin daha önceki bir hastalıkta kullandığı antibiyotiğin, tekrar benzer hastalığa yakalansa bile etkili olamayabileceği de unutulmamalıdır.”

Eğitime, Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği’nde görevli pratisyen hekimler katıldı.