AEÜ'de istişare toplantısı

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Rektör Karakaya, düzenlediği istişare toplantısında yaptığı konuşmada, 41 üniversite arasından 5 pilot üniversite arasına giren AEÜ’nün tüm fakülte hocalarının da pilot üniversite olmanın gereklerini yerine getirme konusunda çalışmalar yapmalarını beklediğini söyledi.

Üniversitelerinin son gelişmelerle daha farklı misyon ve görev üstlendiğini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

“Bakışımızı, hedefimizi değiştirmek için büyük bir gerekçemiz var. İki markalaşma misyonumuz var. Birincisi jeotermal, ikincisi tarım. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarının kendi yeterlilikleri çerçevesinde bu iki hedefe ait bilimsel veriler üretmeleri gerekiyor. Jeotermal uygulaması, ilk olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda yapıldı. Jeotermal alanda markalaşmak gereklidir. ‘Yeni Türkiye’nin Yenilikçi Üniversitesi’ sloganıyla yola koyulduk. Hedefler ulusaldan uluslararası alana gidecek kadar büyük ve kademeli olsun. Yeni bir heyecan, yeni bir anlayış, yeni bir birliktelik, yeni bir toplumsal zemine ihtiyacımız var.”

Toplantıya, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Doç. Dr. Rüştü Yeşil ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanları katıldı.