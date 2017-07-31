AEÜ'de kalite çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) kalite çalışmaları kapsamında “Kurumsal Dış Değerlendirme Hazırlık” toplantısı yapıldı.

AEÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Emre Salonu’ndaki toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite bilincinin üniversitenin tercih edilebilirliğini arttıracağını ifade etti.

Bu anlayışla yol haritasını belirleyeceklerini vurgulayan Karaya, şöyle devam etti:

“Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’na 2017 yılı için dahil edildik. Yükseköğretimde kalite süreci 20 Eylül 2015 tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmenliği kapsamında başladı. Yönetmelik kapsamında kurul oluşturularak tüm yükseköğretim kurumlarına her yıl rapor hazırlama ve YÖK’e gönderme zorunluluğu getirildi. Bu süreçte yaptıklarımızla kalitemizi tescil edeceğiz.”

Toplantıya, Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Doç. Dr. Rüştü Yeşil, kalite koordinatör yardımcıları Doç. Dr. Hüseyin Şimşek ve Ekrem Öztürk ile kalite komisyon üyeleri katıldı.