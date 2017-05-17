AEÜ'de mezuniyet törenleri

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenleri yapıldı.

AEÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağbaşı Yerleşkesi Spor Salonu’nda yapılan törene, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adına açılış konuşmasını Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Emine Tanış yaptı. Tanış, öğrencilerini mezun etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek bu sevinci kendileriyle paylaşan konuklara teşekkür etti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu adına açılış konuşmasını Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hatice Rana Erdem yaptı. Öğrencilerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan mezun olmanın gururunu hayat boyu yaşayacaklarını ifade eden Erdem, gelecek yaşamlarında başarı diledi.

Eğitim dönemi olan dört yılın çabuk geçtiğini belirten Erdem, “Bu bir son değil sizin için başlangıçtır. Sizler hedefe ulaşmak için çok çaba sarf edeceksiniz. Zor ve önemli bir mesleğiniz var. Mesleğinizi yaparken, saygılı, hoşgörülü, sabırlı olacaksınız. Sizin yolunuz hizmet ve fedakarlık yoludur, bu yolda ve mesleğinizde hepinize başarılar dilerim.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya da bu tür programların kurumsallaşmanın bir gereği olduğunu belirterek, mezun olacak öğrencilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Mezun olan öğrencilerin Türkiye’nin umudu olduklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

“Topluma ait bireysel olmayan sorumluluğa başlamak üzeresiniz, bu bir son değil aslında sizin için bir başlangıçtır. Üniversitemiz jeotermal alanda pilot üniversite. Pilot üniversite olmamızdan dolayı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ilimizde sağlık alanında marka olma yolunda ilerliyor. Mezun olduğunuz bölümlerin kıymetini bilin. Önünüzde umut dolu yıllarınız var, öz güveni yüksek bireyler olmalı ve alanınızda yeterliliklere sahip olmalısınız.”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu birincisi Şükrü Ateş de mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaparak kendilerini donanımlı bir şekilde hayata hazırlayan ailelerine ve hocalarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu birincisi Şükrü Ateş şeref kütüğüne adını çaktı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi. Öğrenciler törende Ahilik yemini etti.