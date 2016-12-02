AEÜ'de yeni antropologlar yetişecek

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Yüzey Araştırmaları Grubu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, Antropoloji Bölümü’nde açılan yüksek lisans programı ile yeni antropologların yetiştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Erkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir’in doğa tarihi açısından çok önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, ilin farklı bölgelerinde kazı ve yüzey araştırmalarının devam ettiğini vurguladı.

Kurutlu, Karıncalı bölgelerinde kazı çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren Erkman, Kaman Kalehöyük ve Kırşehir kent merkezindeki kalede kazıların devam ettiğini belirtti.

Kırşehir’in doğa tarihinin ortaya çıkarılmasına büyük önem veren üniversite yönetiminin destek sağladığına işaret eden Erkman, şunları kaydetti:

“Kırşehir yöresindeki kazılar uzun yıllar devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı da buradaki kazılara büyük katkı sağlıyor. Kazılar devam ettikçe daha önemli verilere ulaşılacaktır. Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde yüksek lisans programı açıldı. Burada yetişen öğrenciler akademik olarak bu kazılara katkı sunacaklardır.”