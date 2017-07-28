Afet dönemlerinde sigorta ve kasko talebi artıyor

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Bankalar ve Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Aslı Gökmen Benli, afetlerin yaşandığı dönemlerde insanların adeta kasko yaptırma yarışına girdiğini söyledi.

Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Marmara ve Ege bölgelerinde doğal afetler yaşandığını belirterek, söz konusu afetlerin deprem, yoğun yağış ve fırtınalardan oluştuğunu hatırlattı.

Afetlerin olduğu dönemlerde sigorta yaptırma isteğinin arttığına dikkati çeken Benli, “Sigortalı ve kasko yaptırmanın süreklilik olması gerekiyor. İstanbul’da son günlerde yaşanan doluda pek çok araç, perte varana kadar hasarlar yaşandı. Bu dönemlerde insanlar adeta kasko yaptırma yarışına giriyor. Kasko yaptırdıktan sonra süresi dolduğunda yenileme yapılmadığından pek çok mağdur vatandaşımız oluyor. Çünkü afetin zamanı belli değil. Son depremlerden sonra doğal afet sigortasında artış yaşandı.”

– “Kaskosu olduğu halde mağdur olanlar var”

Benli, doğal afetlerin ardından kaskoda talep artışının olduğuna dikkati çekerek, “İnsanlar küçük bir prim artışı nedeniyle kaskoların muafiyet koyduruyor. Deprem, yüzde 25 sel, su, fırtına muafiyeti gibi… Bunlar çok küçük primler. Sadece bu muafiyetler nedeniyle kaskosu olduğu halde mağdur olan vatandaşlarımız var. Poliçenin full ve muafiyetsiz olması önemlidir.” ifadelerini kullandı.