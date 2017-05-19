Afganistan’dan İhlas Vakfı’na teşekkür ziyareti

Afganistan’da etkinlik belirten Hediye Radyosu Genel Yayınlama Müdürü Muhammet Resul Dert Ortağı, Afganistan Gençler Parlamentosu üyesi Mahmut Hureyş, İpekyol Vakfı Başkanı Mustafa Mahdum ve İhlas Vakfı Afganistan Temsilcisi Abdulhakim Mahdum, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Mehmet Okyay’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette İhlas Vakfının Afganistan’a yaptığı yardımlara uyarı çeken İhlas Vakfı Afganistan Temsilcisi Abdulhakim Mahdum, Türkiye’de üniversite öğrenimi görebilen Afganistanlı gençlere sahip çıkarak yurtlarında barındırdığı ve Afganistan’da açtıkları yurtlardan nedeniyle İhlas Vakfı’na teşekkür etti. Keza Realite Kitapçı’nin İslamiyet’i en doğru şekilde anlatan birçok değerli kitabında Afganistan’da Farisi lisanında basılarak dağıtılmasına verdikleri destekten dolayı da memnuniyetlerini dile getirdi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay’da ziyaretten nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek, hayırseverlerin yardımlarını gereksinim sahiplerine ulaştırmak için bütün vakıf olarak çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda Mehmet Okyay’a Afganistan’ın bölgesel kıyafeti takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

