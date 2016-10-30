Afişler metroyu durdurdu

Bursaray’da akımı karşılayan elektrik tellerine dolanan kumaş duvar ilanı, Davutdede-Kestel seferlerinin durmasına sebep oldu. Akımın kesilmesiyle büyük panik yaşayan yolcular, yetkililerin yaptığı anonsla derin bir nefes aldı. Öteki hatlarda olan vatandaşlara da yapılan anonslarla, Gökdere istasyonunda inleri söylendi. Gökdere istasyonundan trenden inen yolcular, yetkililerin megafonla yaptığı yönlendirmeyle otobüslerine bindi. Gökdere-Kestel arasına koyulan otobüs aktarmalarla vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.

Yetkililer 3 vagondaki modüllerinin yandığını, gereken çalışmanın yapılmasıyla seferlerin yeniden hizmete başladığını açıkladı.