Afrika İstanbulda toplandı

II. Milletlerarası Türkiye-Afrika İlişkileri Sempozyumu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı yerleşkesinde başladı. İki gün sürecek etkinlikte bütün yönleriyle Afrika-Türkiye ilişkileri konuşulacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) işbirliğiyle bu sene ikincisi düzenlenen “II. Uluslararası Afrika-Türkiye İlişkileri Sempozyumu”nda Türkiye ile Afrika arasındaki sosyoekonomik ve eğitim üçgeni masaya yatırıldı. Sempozyumda, “Afrika’ya karşı kayıtsız kalmak gelişmekte olan bir ülke için düşünülemez” mesajı verildi.

Darı, Nijerya, Libya, Sudan, Somali, Tunus, Kenya, Kamerun, Etiyopya ve Ürdün’den akademisyen, gazeteci ve bürokratların katıldığı sempozyumun başlangıç konuşmalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman yaptı. Duman, “Aksayan, geçmişte yok olan ilişkilerimizi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu maksatla 3 sene önce Sudan merkezli olarak üniversitemiz, üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yapmıştı. Bunun Türkiye ayağını bugün burada uluslararası bir sempozyumla başlatmış olacağız” diye konuştu.

“Enformasyon havuzu kurmalı, 2025 Afrika vizyonunu oluşturmalıyız”

Sempozyumda 30 tematik bildirinin gündeme getirileceğini bildiren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun da Türkiye-Afrika ilişkilerinde sivil toplum ve hafıza kuruluşlarına dikkat çekti. Bu cins kuruluşların entegrasyonunun ve uzmanlaşmasının önemine uyarı çeken Prof. Kurşun, “Sivil toplum, fikir kuruluşlarımız öncelikli niyet gördüğümüz 2025 Türkiye-Afrika vizyonunu oluşturmalı. Bilhassa sahra altı fazla ciddi bir şekilde partner olabilecek, gelişmeye açık bir bölge. Sivil toplum kuruluşları yeni projeleriyle Afrika vizyonunu yakalamalı” dedi.

Yeni proje ve alanında uzmanlaşmış kişilerin çalışmalarıyla, Afrika-Türkiye ilişkileri hemencecik her anlamda fazla daha ileri noktalara ulaşabileceğini de anlatan Prof. Kurşun, “Alan Avrupa ülkelerinden bıkmış durumda. Türkiye’nin iki tarafın kazanmasına karşın kazan kazan yaklaşımı, bölgeye çekici ve kabul edilebilir gelmektedir. Afrika ile müşterek olarak ilişkilerin gelişmesi için bir diğer proje de AFRO-TÜRK enformasyon havuzu çalışmasıdır. Bu havuz oluştuğunda gerek güncel gelişmeler, gerekse akademik ve öteki her türlü veri akışı, iki taraflı olarak bu havuzdan temin edilebilecektir” biçiminde konuştu.

