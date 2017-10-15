Afrin’de hazırlıklar sürüyor

Iş makineleri TSK unsurlarının bulunduğu noktaları savunmaya yerinde ışık halkası getirmek için geceleri de çalışıyor. Gözlem noktalarının 3-4 kilometre uzağında, Halep’in Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’nin nöbet noktaları bulunuyor. Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD’ya aleyhinde kalkan oluşturan Mehmetçik, en ufak bir tehdidinde bile aman vermeyecek.

TSK’nın misyonuyla rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve krizin dostane çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlaması hedefleniyor.