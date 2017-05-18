Afyon’da göle dönen sokağa vatandaş olta attı

Kentte aniden bastıran yağmur hayatı negatif etkiledi. Öğleden daha sonra aralıksız 2 saat süren yağış sonrası alt inşa yetersizliğinden kaynaklı olarak bir takım sokak ve sokaklar deyim yerindeyse hemen hemen göle döndü. Sokağın göle döndüğü yerlerin başında ise kentin en işlek caddelerinden biri olan Yeşilyol geldi. Yeşilyoldaki suyun logarlardan taşması ve gitmemesi üstüne bir takım esnaf ve vatandaşlar Afyonkarahisar Belediyesi’ne olan tepkilerini sokağa olta atıp bunu da sosyal medya hesaplarından ilgin başlıklarla duyurdukları videolar ile gösterdiler. Kentin en işlek caddesi olan Yeşil Yol caddesinde Çağrı Selek isimli vatandaş eline oltasını alarak su baskınını ayrıca protesto etti ayrıca de yoldan geçen vatandaşları güldürdü. Az Kalsın gölete dönen sokak de ilerlemekte zorluk çeken araç sürücülerin başı dönen bakışları karşısında oltasını su birikintisine atan Selek, yaşanan su baskınını olta ile protesto etti. Protestosunu da sosyal medyadan paylaşan Selek, ‘Yeşil Yol barajındayız dostlar rastgele’ dedi. Çağrı Selek’in paylaşımına yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

Ahmet Hamzaçebi