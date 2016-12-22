Afyonkarahisar Bolvadinde taşımalı eğitime kar engeli

Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye yan köy ve beldelerde taşımalı eğitim görebilen öğrenciler için okulların 1 gün (23 Aralık Cuma) süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada tatil nedenin ise yoğun kar yağışı olduğu ifade edildi.

Mücahit Kuzu