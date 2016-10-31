Afyonkarahisara, 2 şehit ateşi birden düştü

Öğlen saatlerinde Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Hisar Dağı bölgesinde devamlı operasyonda 3 askerin şehit düşmüş, 1 asker de yaralanmıştı. Meydana Çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden birisinin Afyonkarahisar Bolvadin nüfusuna belirtilen Piyade Uzman Çavuş Nuri Başaran, diğerinin ise Çay ilçe nüfusuna açıklanmış Piyade Uzman Çavuş Fatih Ak olduğu kaydedildi.

Şehit haberlerin gelmesinin arkasında ailelerine şehadet haberlerinin büyük kasaba ve ilçe protokol üyeleri kadar verildiği bildirildi. Şehit Başaran’ın babası at arabacılığı yaparak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Acı haberin gelmesinin arkasında Bolvadinli şehit Nuri Başaran’ın ailesi acıya büründü. Şahadet haberinin ardındaki şehidin Yıldırım Mahallesindeki baba ocağına alev düştü. Acı haberi alan şehidin anne Hatice ve baba Sait Başaran sinir krizleri geçirirken aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin 2’si erkek, 1’i kız olmak üzere 4 kardeş oldukları öğrenildi. Şehidin babası Sait Başaran’ın at arabası ile nakliyecilik yaparak geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Şehit Başaran’ın yaklaşık 1 yıllık asker olduğu aktarıldı.

“Şehitten duygulandıran paylaşım”

Şehit Fatih Ak’ın da acı haberinin gelmesi üstüne şehidin Dere ilçesine ast Karacaören beldesine yaşamış ailesinin evine de ateş düştü. Acı haberi şehidin ailesine Akarsu ilçe protokol üyeleri verdi. Şehit Ak’ın 13 Eylül tarihinde nişanlandığı öğrenilirken, nişanlandığı tarihten takriben 1 hafta sonrada devir yerine döndüğü aktarıldı. Şahadet haberinin gelmesinin arkasından anne Fadime ve baba Ramazan Ak’ın büyük üzüntüye boğulduğu öğrenilirken, Karacaören Belediyesi kadar da şehidin baba evine Türk bayrağı asıldığı kaydedildi. Şehit Fatih Ak’ın 1’i erkek, 1!i kız almak üzere toplam 3 kardeş oldukları aktarıldı.

öte yandan, 11 Ekim tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit edilen Jandarma Er Erkan Özdemir’in fotoğrafını da paylaşan Şehit Ak’ın, “Daha 96 doğumlu. Geçse karşına iki söz etse umursamazsın bile.”Reşit oldun mu sen” diye dalga geçersin. Ne reşiti, çocuk ŞEHİD oluyor ŞEHİD!” yazdığı görüldü.

Mücahit Kuzu

