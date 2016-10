Ağabeyini başından vurarak öldürdü

Konya’da bir birey tartıştığı ağabeyini silah ile başından vurarak öldürdü.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bayrak Mahallesi Esat Sokakta meydana geldi. iddiaya göre, 42 DBL 47 plakalı minibüs içerisinde inşaatlarda çalıştığı öğrenilen kardeşler Adem Y. (44) ile M.Y. (26) aralarında kavga çıktı. Kavga esnasında M.Y. kuru sıkıdan bozma tabanca ile ağabeyini başından vurdu. Ağabey yapılan ilk müdahalenin peşinde kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. olarak kaçan M.Y. polisle yaşadığı kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.