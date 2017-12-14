Ağaç kabukları ve ahşap parçaları ile tablo yapıyor
Yaptığı sanatın isminin ’Muarrak’ olduğunu ve 700-800 yılık bir geçmişi olduğunu belirten 25 yaşındaki sanatçı “Trabzon’a Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin davetlisi olarak geldim. 10 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Yaptığım sanatın tarihi çok eskilere dayanıyor. Bu sanat ilk olarak 1200’lü yıllarda İran’da İlhanlılar Dönemi’nde ortaya çıktı ve günümüze kadar geldi. O dönemler ağaç ve tahta değil de seramik kullanılarak yapılıyordu. Daha sonra tahta ve ağaç parçalarından yapılmaya başlandı. Yaptığım eserlerin hepsinde ağaç ve ahşap parçalarının kendi renklerini kullanıyorum. Tamamen doğal ve boyama yok. Tahta parçalarını boyayıp yapanlar da var ancak ben bunu tercih etmiyorum. Şuana kadar kaç tablo yaptığımı hatırlamıyorum ancak çok sayıda eserlerim var. Hindistan, Afganistan ve İran’da sergi açtım. Trabzon’a da sergimi açmak için geldim” dedi.
Muarrak eserin yapım aşamalarını da anlatan Jafari “Sanatçı ilk olarak, geleneksel motiflerden ilham alarak kendi modelini ince bir kağıt üzerine çizer ve bunu üç tabakalı bir tahta üzerine yapıştırır. Sonra çok ince küçük çiviler yardımıyla, genellikle bir çeşit palmiye ya da gül ağacından olan 5 mm. kalınlığındaki asıl zemin üzerine tutturup kıl testereyle dış çizgilerini dikkatlice keser. Motifin tüm çizgilerinin kesimi tamamlanıp asıl zemin, motiflerinin yeri boş kalmış bir tablo haline gelince üç tabakalı tahtayı ondan ayırır. Muarrak ustası eserini tamamlamak için motifin çeşitli kısımlarını, tabloda olmasını tasarladığı renklerdeki ahşap levhalardan (ki bu ahşapların her birinin kendine özgü doğal renkleri vardır) yeniden keser ve tabloda bulunması gereken yere yerleştirip yapıştırır” diye konuştu.
Böbrek hastası olduğunu ve eserlerinden ve sergilerinden kazandığı parayı tedavisinde kullandığını da kaydeden Jafari, “Böbrek hastasıyım, diyalize giriyorum. Kazancımı bu yoldan elde ediyorum. Kazandığım parayı da tedavimde kullanıyorum. Tablonun yapılışı basitliğine ve zorluluğuna göre değişiyor. Normalde bir tabloyu 1 ayda bitiriyorum. Zor tablolar daha çok zaman alabiliyor. Tabloya dokunduğunuzda adeta doğayı hissedebiliyorsunuz. Çizgi ve renkler tamamen doğal. Kullandığım ağaç ve tahta parçaları genellikle Afrika’dan geliyor” ifadelerini kullandı.
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