Ağaç kabukları ve ahşap parçaları ile tablo yapıyor

Afgan uyruklu Golmohammad Jafari, küçük ahşap parçaları ve ağaç kabuklarından yaptığı tabloları ile dikkat çekiyor. İran, Hindistan ve Afganistan’da yaygın olan ’Muarrak’ sanatını temsil eden eserlerinden kazandığı parayı ise Afgan sanatçı böbrek hastalığının tedavisinde kullanıyor. Yaptığı sanatın isminin ’Muarrak’ olduğunu ve 700-800 yılık bir geçmişi olduğunu belirten 25 yaşındaki sanatçı “Trabzon’a Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin davetlisi olarak geldim.