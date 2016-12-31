– Niğde’de, Orman ve Su İşleri Bakanlığının kampanyası kapsamında 2 bin 500 fidan dağıtıldı

NİĞDE (AA) – Niğde’de, Orman ve Su İşleri Bakanlığının başlattığı “Ağaç Kesme Fidan Dik” kampanyası kapsamında, vatandaşlara 2 bin 500 fidan ücretsiz dağıtıldı.

Niğde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ömer Halisdemir Meydanı’nda, yılbaşında ağaç kesimini önlemek ve ormanların önemini anlatmak amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülen “Ağaç Kesme Fidan Dik” kampanyası çerçevesinde ücretsiz çam fidanı dağıtımı yapıldı.

İşletme Müdürü Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yılbaşında ağaç kesmeyip fidan dikilerek dünyanın daha da güzelleştirilmesini isteyen Özdemir, ülke genelinde başlatılan kampanyaya Niğdelilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Özdemir, yılbaşında çam ağacı süslemek maksadıyla ormanlarda usulsüz tahribatlar yapıldığına dikkati çekerek, “Bunu önlemek için kampanya başlatıldı. Biz de 2 bin 500 çam fidanını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Amacımız yılbaşını kutlamak değil, ormanların önemini anlatmak, ağaçların kesilmesini engellemek ve fidan bilincini oluşturmak.” dedi.