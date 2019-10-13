Ağaç kesmeye giden yaşlı adam ölü bulundu
KONYA (AA) – Ilgın ilçesinde ağaç kesmeye giden yaşlı adam arazide ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sadıklar Mahallesi'nde çiftçilik yapan 73 yaşındaki Recai Yavuz, tarla kenarındaki ağaçları kesmek üzere sabah saatlerinde evinden ayrıldı.
Köyün yakınında Yavuz'un hareketsiz yattığını gören çobanlar, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yavuz'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen Yavuz'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Evinin olay yerine yakın olduğunu söyleyen Mustafa Gökpınar (47), gazetecilere yaptığı açıklamada, "Traktör uzun süre aynı yerde durduğu için merak ettik. Traktörün yanına geldiğimizde yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördük. Bir kaç kere kalkması için uyardık. Tepki vermeyince jandarma ve sağlık ekipleriyle, şahsın oğluna haber verdik." dedi.
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Ağaç kesmeye giden yaşlı adam ölü bulundu
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