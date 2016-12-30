AGD'den yılbaşı kutlamalarına protesto

– Nevşehir’de yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, temsili olarak piyango bileti yaktı

NEVŞEHİR (AA) – Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Nevşehir Şubesince düzenlenen etkinlikte yılbaşı kutlamaları protesto edildi.

Ellerinde çeşitli pankart ve afiş taşıyarak dernek binasından Gülbahçe Parkı’na kadar yürüyen grup, “Biz Fatihlerin nesliyiz” şeklinde slogan attı.

Burada basın açıklaması yapan AGD Nevşehir Şube Başkanı Abdurrahim Doğru, emperyalist güçlerin toplumları duyarsızlaştırmak ve uyuşturmak amacıyla yılbaşı eğlencelerini özendirdiğini belirtti.

Bu tür eğlence ve kutlama programlarıyla genç neslin alkol batağına sürüklenerek sömürüye karşı koyma vasfının elinden alındığını ifade eden Doğru, “Arakan’da, Suriye, Irak, Filistin ve İslam coğrafyasında masum insanlar çatışmalarda ve terör olaylarında can veriyor. Çocuklar yetim, anne babalar gözü yaşlı kalıyor. Şehit haberleri duymak canımızı yakıyor. Emperyalist güçler, dayatma eğlencelerle insanları uyutarak, kitleleri duyarsızlaştırıyor ve hakikatleri örtbas ediyor.” diye konuştu.

Piyangodan kazanılan paranın da haksız kazanç olduğunu savunan Doğru, şans oyunlarının İslam dininde haram olduğunu söyledi.

Protesto gösterisine katılan bir grup genç, ellerindeki temsili Milli Piyango biletini yaktıktan sonra eylem sona erdi.