Ağır ceza avukatı, stresini beslediği 400 kanaryayla atıyor

Antalya’da Ağır Ceza avukatı evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Aziz Çetin, meslektaşları arasında garip hobisi ile öne çıkıyor. Çocukluğunda dayısından gördüğü Kanaryalara tutkusu yıllar geçtikçe büyüyen Çetin’in yolu İstanbul’daki kanarya dernekleri ile tanışması ile daha da arttı. ilk olarak evinde 2 kanarya ile besleme yapmaya başlayan Çetin, avukatlık mesleğine başlamasıyla birlikte kuşlarının sayısı hızla arttı. Yıllardır hobi olarak kanarya besleyen genç avukat, son yıllarda ise bu alanda profesyonelleşti.

“Özel yer kiraladı”

10 türde yaklaşık 400 kanarya sayısına ulaşan Çetin, çareyi ise bir meslek yerini kiralamada buldu. Bu iş yerini özel olarak tasarlayan ve 400 kuşuna itina ile bakım yapan başarılı avukat, hem uluslar arası alanda bir kanarya hakemi ayrıca de katıldığı yarışmalarda sayısız madalya ve kupa kazanan bir kanarya sever oldu. Çetin, şimdilerde İspanya’nın Almeria, kentinde düzenlenecek olan 2017 Kanarya ve Doğa Kuşları Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Çetin, öteki yandan ise Antalya Adliyesine yakın bir yerde bulunan kanaryalarının yanına duruşma arasındaki dahi giderek stresini atıyor. Başarısının sırrının kanarya hobisi olduğunu dile getiren Çetin, kuşları doğruca katıldığı yarışmalar ile ayrıca gezdiğini hem de yeni arkadaşlıklar kurduğunu vurguladı.

16 yıldır Antalya’da avukatlık yaptığını bildiren Aziz Çetin, 25 yıldır ise hobi olarak kanarya kuşu beslediğini söyledi.

Çocukluğunda dayısının beslediği Kanaryalardan etkilenerek kendisinin de bir kafesle kanarya beslemeye başladığını dile getiren Çetin, “İstanbul’da öğrencilik yıllarımda bu sevgim daha da büyüdü. İstanbul’da dağıtılmış Kanarya dernekleriyle tanıştım. Antalya’ya dönüp mesleğime başladığımda da Kanarya sevgim bitmedi” dedi.

Dünyayı geziyor

Herkesin öyle ya da böyle bir hobisi olduğunu kaydeden Çetin, “Benimde hobim Kanarya doyurmak. Buraya geldiğim vakit günlük hayatın stresinden uzaklaşıyorum. aynı zamanda Uluslararası Dünya Gagalı Konfederasyonu hakemiyim. Dünyanın bambaşka ülkelerindeki yarışmalara hakem olarak davet ediliyorum. Meslek stresinden yürüyüp gitmek namına bu yarışmalara katılmak bize oluyor” dedi.

“Dünya şampiyonasına katılıyor”

400’ün üstünde kanaryası olduğunu bildiren Çetin, “Gloster cinsi diye fazla tanıdık bir halk müziği var. Bu ırkı besliyorum. İtalyan kıvırcığı üretiyorum. Bu yıl İspanya’nın Almeria kentinde Dünya Kanarya Şampiyonası var. O yarışmaya katılacağız. İnşallah başarılı oluruz. Daha önce 4 yılda 8 kere dünya şampiyonu oldum. Hakem olduğum için yarışamıyordum, bu yıl yarışan olarak yerimi alacağım” dedi.

“Duruşma arası kanarya”

Kanaryaların davalar dek uğraştırıcı olmadığını savunan Çetin, “Insanlar değin bizi uğraştırmıyor. Çok güzel bir hobi insanı dertten stresten uzaklaştırıyor. Kuşlarla ilgilenmek benim için büyük keyif. Hiç bir zorluğu yok. Ama önemli olan onlara süre ayırabilmek. Zorlu duruşmalardan çıkıyorum. Buraya geldiğim vakit telefonumun çalmasını sevmiyorum. Yarım saat işi bırakıyorum. Mahkeme arası yada öğle arası kanaryalarımın yanına kaçıyorum” diye konuştu.

Kanarya ile ilgilenmenin kendisini motive ettiğini ifade ede Çetin, “Vaktim bakımlı olduğu yem ve su kontrolü yapıyorum. Müsabaka zamanında yarışmaya katılacak kuşları belirliyorum. Canlı ile uğraşmayı seviyorum. Bütün yoğun çalışan insanların hobisi olmalı. Burada kafamı adamakıllı boşalttığım için davalarımda daha başarılı çalışıyorum. Buda mesleğimde başarılı olmamı sağlıyor” dedi.