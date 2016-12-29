Ağır kış şartları yaban hayvanlarını da zorluyor

KONYA (AA) – YAVUZ GÖRÜR – Konya’da zorlu kış şartlarında yaban hayatını görüntüleyen fotoğraf tutkunları, yol kenarında yaralı haldeki bir kızıl şahine yardım etmeye çalıştı.

Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFODER) üyesi Ali Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya’nın Karapınar ilçesinden Ereğli’ye giderken karayolu kenarındaki bir ağaca tünemiş kızıl şahinin fotoğrafını çekmek istediklerini söyledi.

Yaklaştıklarında ağaçtan düşen kuşun yaralı olduğunu anladıklarını aktaran Korucu, şöyle devam etti:

“İlk kez yırtıcı bir kuşu bu kadar yakından görme ve fotoğraflama şansı yakaladım. Uçamayan şahin koşarak bizden uzaklaşmaya çalıştı. ‘Belediye ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim ederiz, tedavi edilir’ düşüncesiyle biz de peşinden koştuk. Yorulan hayvan durdu ve gizlenmeye çalıştı.”

Yaralı kuşun fotoğraflarını çektikten sonra, yakalayarak araca götürmeye çalıştıklarını belirten Korucu, “Bu sırada ‘gaga ve pençelerinden nasıl korunuruz’ diye düşünürken, bir anlık boşluğumuzdan faydalanıp alçaktan uçarak bizden uzaklaştı. O kadar uçabildiğini gördükten sonra tekrar kovalarsak zarar görebileceği ihtimali ile yaralı kızıl şahini doğayla baş başa bıraktık.” diye konuştu.

– Kışın en büyük sorun beslenme

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar mühendisi Asım Niyazoğlu ise yaban hayatında zorlu kış şartlarında yaşanan en büyük sorunun beslenme olduğunu ifade etti.

Kışın besin bulmakta zorlanan yırtıcı hayvanların, özellikle yoğun karlı günlerde yol kenarlarında beslenmeye çalıştıklarını dile getiren Niyazoğlu, şunları kaydetti:

“Birçok yabani hayvan, özellikle kuşlar yollarda besin ararken gelip geçen araçların çarpması sonucu telef oluyor. Bölgemizde kızıl şahinler sıkça görülmekte, kış aylarında göçmen yırtıcıların da gelmesiyle sayıları oldukça artmaktadır. Arkadaşlarımızın bulduğu yaralı kızıl şahin de muhtemelen yol kenarında ölen serçe türü kuşlarla beslenmeye çalışırken bir aracın çarpması ya da başka bir şahinle alan mücadelesi yapması sonucu yaralanmış olabilir. Yaban hayatının çaresiz olduğu bu günlerde avcılarımız avlanmasın, sürücülerimiz yollarda daha dikkatli olsun. Biz bölgemizde kış şartlarında yaban hayatını destekleyici önlemler alıyoruz. Yaban hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelere buğday kırığı, mezbahane atıkları bırakıyoruz.”