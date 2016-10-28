“Ağlamaktan gözüme perde indi”

KARAMAN (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden faciasında kurtarma çalışmaları sürerken, “Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?” diyen madenci annesi Ayşe Gökçe’nin, facianın ikinci yılında gözündeki yaş dinmiyor.

Ermenek’teki kömür ocağında 28 Ekim 2014’te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden 18 işçiden Tezcan Gökçe’nin 76 yaşındaki annesi Ayşe Gökçe, “Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı” sözleriyle tüm Türkiye’yi hüzne boğmuştu.

Facianın adeta simgesi haline gelen Ayşe Gökçe, oğlunun hatıralarıyla teselli bulmaya çalışıyor. Olaydan 22 gün sonra oğlunun acı haberini alan Ayşe nine, facianın ikinci yılında da oğlunu gözyaşları ile anıyor.

Yaşadıklarını AA muhabiri ile paylaşan Ayşe nine, evladından geriye kalan hatıraları ve torunlarıyla gününü geçiriyor.

Odasına astığı Tezcan’ın fotoğraflarıyla acısını dindirmeye çalışan Ayşe Gökçe, sık sık oğlunun mezarına gittiğini söyledi.

– “Hep Tezcan’ın hayalini kurarım”

Ayşe Gökçe, oğlunun hayattayken tüm ihtiyaçlarını giderdiğini, evine aldığı bir ekmeği dahi kendileriyle paylaştığını anlatarak, “Öyle üstümüze düşerdi. Kapının önündeki pat patı borçlanarak almıştı. Öyle pencereden ona bakarım, hep Tezcan’ın hayalini kurarım. Bazen torunum Recep de biner gider. Sesini duyduğum zaman oğlum geldi sanarım.” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Oğlundan ayrılalı iki yıl olmasına rağmen hiç rüyasında görmediğini aktaran Ayşe nine, “Bir gün yataktan kalktığımda pencereden dışarı baktım, ‘Anne’ diye seslendi sanki. Bir ay kadar oldu. Hayalini, sesini duyuverdim sandım. Ah yavrum benim, acısı gönlümde hep duruyor.” dedi.

– “Evladım gitti, gözümde yaş eksilmedi”

Ayşe nine, sağlık sorunları yaşadığını, ayağındaki rahatsızlıktan dolayı yürümekte de güçlük çektiğini belirterek, şöyle konuştu:

“İki yıldır ağlamaktan gözlerime perde indi. Eskisi gibi göremiyorum. Evladım gitti, gözümde yaş eksilmedi. Hep ağladığımdan oldu, hala ağlarım. Allah bana gösterdi, başkasına göstermesin bu acıyı. Gencecik yavrum toprağa girdi. Evlat acısı çok zor. Allah’tan hep sabır diliyorum. Çocukları gelir, onlara bakarım. Hiçbir şey onun acısını dindirmiyor.”

– Madeni görünce dayanamamış

Tezcan Gökçe’nin babası Recep Gökçe (77) ise ilerleyen yaşına rağmen torunları, gelini ve eşi için ayakta durmaya çalışıyor.

Maden kazasını duyduğunda “Gitti mi benim oğlan şimdi, saklamayın” diye sorduğu AA muhabirinden “Henüz hiçbir şey belli değil. Çalışmalar sürüyor” cevabını alınca biraz olsun rahatlamasıyla herkesi duygulandıran Recep Gökçe’nin, o günleri anlatırken gözleri doluyor.

Evladını son görüşünü anımsatan baba Gökçe, “Madene gitmek için evden çıktığında ‘etme, gitme oğlum’ diye yalvardık. Borcu derdi de yoktu. ‘Ne yapacağım baba, iş yok’ dedi. ‘Oğlum sıkıntın varsa satarız tarlayı’ dedim ama çıktı gitti. Kazadan hemen sonra büyük oğlum beni ocağa götürdü. Oraya baktığımda dayanamadım, ‘şuradan bir gidelim’ dedim.” ifadelerini kullandı.