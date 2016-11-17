Ağrıda insansız hava araçlarının kullanımı yasaklandı

Sızı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Artan teknoloji ile birlikte minik helikopter türü (DRONE) insansız hava araçlarının kullanımının sıklaştığı, hava araçlarının kamera harici ağırlık taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilindiğinden, insansız hava araçlarının terör örgütlerince bombalı hamle ve buluş amaçlı eylemlerde kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple terör örgütlerince gerçekleştirilmesi mümkün bombalı hücum ve keşif amaçlı eylemlerin önüne geçebilmek, kamu güvenliğini bütün ve eksiksiz sağlayabilmek, bu cins hava araçlarının kullanımının denetlenmesi ve açıklanmış bir izne bağlanabilmesi nedeniyle 24.10.2016 tarihli ve 57103172.6212.(12511)-4243 sayılı valilik makamının oluru ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde bulunan valilik/kaymakamlık, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanları, adliye binası ve lojmanları, emniyet bina, tesis ve lojmanları, millet kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesis ve lojmanları, irtifadan egemen olarak havalimanlarının meydan referans noktası merkez alınarak 15 kilometre yarıçaptaki alanda ve her iki yönde boylu boyunca 22 kilometrelik alandaki uçuşlar, helikopter pistleri ve cezaevlerinin üzerinde, NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan bildirmek için yayımlanan ilan) kararıyla belirtilen ya da süresiz süreli uçuşa yasaklanmış bildiri edilen bölgelerde insansız hava arabulucu (DRONE) kullanımı yasaklanmıştır.

Her türlü insansız hava araçlarını (DRONE) bölge/tedarik eden/kullanan şahısların en yakın kolluk birimlerine artan bir şekilde kullanım amacı, markası ve modelini bildirmesi gerekmektir. Bildirilmeyen insansız hava araçları kimliği süresiz hava arabulucu olarak değerlendirilecektir. Açıklanmış hususlara uymayanlar hakkında; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66. Maddesi (il genel kurulu veya idare kurulları yoksa en büyük mülkiye amirleri göre kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen beyanname ya da ilan olunan karar ve tedbirlerin uygulama ve icrasına muhalefet eden ya da müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir kadar Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü gereğince cezalandırılır. Ancak, millet düzenini ve güvenliğini ya da şahısların can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali göre halk düzenini sağlamak nedeniyle alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere tutarsız davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.) gereğince adli ve yönetimle ilgili işlem yapılacaktır” denildi.