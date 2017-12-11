Ağrı’da kayak sezonu başladı

Türkiye’nin en fazla kar yağan illerinin başından gelen Ağrı’da geçtiğimizi günlerde yağan ve yarım metreyi bulan kar yağışının ardından Küpkıran Kayak Merkezi kayak severlere kapılarını açtı. Kent merkezinde bulunan Küpkıran Kayak Merkezi’nde hazırlıkların tamamlanmasının ardından pistler, kayak severleri ağırlamaya başladı. 800 metre uzunlukta ki pistte vatandaşlar ve öğrenciler hafta sonunu fırsat bilerek kayak merkezine akın etti. Oldukça renkli görüntülere sahne olan kayak merkezinde yeni kayağa başlayan miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.

Yeni yeni kaymayı öğrenen çocuklar yanlarına aldıkları kayak malzemeleri ile bol bol kaydılar. Oldukça heyecanlı görülen çocuklar, kar yağışının ardından zeminin sertleştiğini ve piste kaymanın keyfini çıkardıklarını söylediler. Zaman zaman pistte düşen çocuklar, hedeflerinin iyi bir kayakçı olmak olduğunu ve ileride kayak milli takımında Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istediklerini belirttiler.

Küpkıran Kayak Merkezi İşletme Sahibi Ali Yılmaz yaptığı açıklamada, kayak sezonun açıldığını ve geçen yıla sezonun 1 ay gecikmeli olarak başladığını anlattı. Dünyanın farklı ülkeleri ve şehirlerinde doğal karın yanı sıra suni karın kullanıldığına değinen Yılmaz, “Bizde Vali Bey ile görüştük, suni kar makinesi almak için. Ama geç kaldık, devlet işi yapacak bir şey yok. Seneye Allah nasip ederse suni kar makinemizi ve ışıklandırma ile haftanın 3 günü gece kayağı yapacağız. Bizim asıl amacımız daha büyük bir kayak merkezi yapmak. Ağrı, toroslar gibi dağlarla ve karlarla kaplı. Eleşkirt Kayak Merkezimiz gündemde, Sayın Cumhurbaşkanımız Ağrı’ya geldiğinde Eleşkirt Kayak Merkezinin tekrar açılacağını söyledi. Ve orada bir konaklama olmasında yarar var. Çünkü kendi reklamını kendisi yapıyor. İran ve Azerbaycan’dan gelen çok sayıda turist var. Turistler gelip Eleşkirt’te kalık kayabilirler. Bu da Ağrı için büyük bir gelişimdir” dedi.

Kayak sezonun açılması ile birlikte yoğun bir rağbet gördüklerini kaydeden Yılmaz, “Aynı zamanda Ağrı’da spor malzemelerine yönelik çeşitli mağazaların ve alışveriş merkezlerinin olmasında yara var. Tutak Kaymakamımız ve Sayın Valimizin ciddi çalışmaları var. Geçen gün Tutak Kaymakamlığı ilçeden kendi imkânları ile 100 kişilik bir grubu buraya getirdiler, bizde onlara kayak eğitimi verdik. Bizim burada ki personel, idareci hocalarda işletme olarak elimizden gelen bütün yardımı yaptık. Bizimde bir ricamız var diğer ilçe kaymakamlıkları böyle projelerin yapılmasını ve imkânları olmayan çocukları kayağa ve spora teşvik edersek, biz madde bağımlıları ve kahvelerle böyle savaşırız. Gençlerde bizim çocuklarımız bizim geleceğimizler” ifadelerini kullandı.

Abdullah Söylemez – Ahmet Genç

